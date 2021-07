DETALJI ZA IZNADPROSJEČAN DOJAM: otkrijte kako postaviti umjetničke slike u interijeru

Slike, fotografije i posteri unose stil u interijer, daju mu poseban pečat i definiraju ga. Neki nam se domovi urežu u sjećanje baš zbog ovih moćnih detalja. Stoga obavezno u uređenje uključite slike u interijeru. A prije toga pročitajte nekoliko savjeta o postavljanju…

Interijer, bez obzira na svoju namjenu, uvijek ostavlja nedovršen, ogoljen pa i sterilan dojam ako su zidovi prazni. Čak i kada je riječ o prostorima uređenim u minimalističkom stilu koji se vodi krilaticom “manje je više”, i tada su slike u interijeru potrebe. Naime, i takav stil inzistira na barem nekoliko detalja.

Noviji trendovi u uređenju interijera proširili su izbor ovakvih zidnih dekoracija i na postere. Oni sada ravnopravno stoje uz umjetničke ili privatne fotografije, ulja na platnu i grafike. A način pozicioniranja također se proširio te ih ne stavljamo samo na zidove, nego i komode, police i kamine te ih spuštamo sve do poda i naslanjamo na zid. Sve to povećava mogućnosti dekoriranja i stvaranja željene atmosfere i stila. Upravo to rade slike bilo koje vrste. Ono što ćete postići njima jest upečatljivost i definiranje interijera. Njima doista možete učiniti čudo u svoja četiri zida!

Sve to čini ih idealnim elementom za brzi i efektan makeover. Prije nego što krenete na posao preuređenja, nudimo vam nekoliko savjeta koji će vam pomoći ostvariti željeni dojam.

POSTAVLJANJE

U rasporedu doista možete biti kreativni, kao i količini slika koje ćete staviti na svoj zid. Slike će svakako najbolje doći do izražaja na akcentnom zidu. U dnevnom boravku je to obično zid iza sjedeće garniture ili primjerice tv zid, u blagovaonici zid iza komode, a u spavaćoj sobi zid iza kreveta. Naravno, i na druge zidove mogu doći umjetničke slike, ali naglasak ipak treba biti na jednom zidu. Na njemu treba biti slika ili kombinacija nekoliko njih na koje želimo staviti naglasak. Na ostalim zidovima mogu se nalaziti slike u manjoj količini, koje će suptilno i nenametljivo estetski dopunjavati prostor.

Kada je riječ o načinu postavljanja, potrebno je paziti da slika bude u visini očiju odrasle osobe. Ako je riječ o više slika na zidu, tada fokus treba biti na najvećoj slici. Ona bi trebala biti u visini očiju, eventualno ju možete postaviti nešto više od toga.

Ono o čemu još trebate voditi računa je odnos dimenzija slike i zida – ako je u pitanju zid velike površine, tada na njega dolazi slika velikog formata ili nekoliko njih, od kojih jedna treba biti veća, a ostale manje.

GRUPIRANJE

Kada želite naglasiti određenu umjetničku sliku na svome zidu, onda svakako razmislite o tome da ona bude jedina dekoracija na zidu. Pritom pazite na njezine dimenzije. Ako je riječ o manjoj umjetnini, tada ona neće doći do izražaja u mjeri kojoj ste to željeli.

U tom slučaju, bolje je sliku kombinirati s njih još nekoliko, koje će imati motive i okvire koji nisu naglašeni bojama i dimenzijama. Stvarajući zidnu galeriju, postoji nekoliko načina na koji ih možete stilski uskladiti i povezati. I to bez obzira je li riječ o sličnom ili istom sadržaju odnosno motivima, usklađenosti boja ili pak izgledu okvira. Također, odabir okvira trebao bi biti usklađen s ostatkom prostora – stilom uređenja, bojom zidova, detaljima i namještajem.

Potrebno je voditi računa i o kompoziciji. Ako su slike istih motiva i veličine okvira, dobro je složiti ih u istoj ravnini, jednu pored druge u nizu i bez velikih razmaka. Tako se postiže pravi efekt, a i stilski sklad. Kada je riječ o različitim dimenzijama slika, možete ih također postaviti geometrijski, u nizu ili “razbacane” po zidu. No u ovom posljednjem slučaju, bitno je da ipak ne budu raspoređene preko cijeloga zida, nego da djeluju grupirano i čine jednu cjelinu.

I još jedan dodatni savjet za postizanje iznadprosječnog dojma. Slike u interijeru će se više isticati ako je zid na kojem stoji pobojate u neku nijansu – već će i svijetlosiva biti dobra pozadina.

ODABIR MOTIVA I STILA

Prije svega, odabir motiva i stila slika, kao i okvira u koje ćete ih staviti ovisi o vašem ukusu, ali svakako, kao što smo već naveli, i o izgledu prostora. No, to nipošto ne znači da u moderne interijere ne možete stavljati slike koje svojom tematikom ili tehnikom asociraju na klasiku. Ulje na platnu, neki povijesni ili pejzažni motiv, reprodukcija poznatog umjetničkog djela, zlatni kićeni okviri… Sve ovo jako dobro može funkcionirati u suvremeno uređenom domu u kojem dominiraju ravne linije i neutralna paleta boja. Isto tako, i slike modernih i(li) apstraktnih motiva vrlo se dobro snalaze u interijerima nadahnutim klasikom.

Bitno je također da slike u interijeru govore o vašem ukusu i da odražavaju vašu osobnost. To se najjednostavnije postiže odabirom reprodukcija poznatih umjetničkih slika ili fotografija. Ako vam se teško odlučiti za omiljenu sliku poznatih majstora, ne možete doći do njezine reprodukcije ili nemate dovoljno mjesta na zidovima za nju, razmislite o suvremenom konceptu televizora koji će, kada ne gledate program, prikazivati umjetničke slike i fotografije, kao što prikazuje fotografija ispod.

Upravo to može Frame TV koji će svojim prezentiranjem poznatih umjetnina, koje ćete sami odabrati prema vašem ukusu i u skladu s ostatkom prostora, obogatiti i oplemeniti vaš dom umjetnošću. Moći ćete cijeli dan, kada TV ne radi, uživati u slikama koje volite! Kao i osobnim fotografijama koje ćete sami odabrati – Frame TV prikazivat će ih na svome ekranu kada god poželite.

Slike koje ćete moći imati na ekranu ovoga TV-a, stvorenog u tvrtki Samsung uz pomoć naprednih novih tehnologija ujedno će biti svojevrsni “2u1”. Naime, imat ćete tv prijamnik koji, kada ne radi, ima ulogu umjetničke slike i to iznimne kvalitete. Naime, jedinstvena Quantum dot tehnologija pružit će mu 100-postotni volumen boje te donijeti više od milijardu nijansi boja za najrealističniju sliku dosad. Frame TV ima i senzor osvjetljenja koji omogućuje da u bilo koje doba dana ili noći vidite umjetnička djela u najboljem svjetlu.

I još jedan doista super adut: možete birati okvir TV-a po vlastitom ukusu – na izbor su vam bijela, crna, bež i smeđa boja.

