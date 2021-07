DNEVNI BORAVAK: 3 stvari na koje najviše trebate paziti kada uređujete najomiljeniju prostoriju u domu

Mali i ili veliki, mračan ili svijetao, povezan s kuhinjom i blagovanjem ili ne, dnevni boravak najfrekventnija je, ali i najomiljenija prostorija u domu. U njemu najviše i najradije boravimo, u njemu ugošćujemo drage ljude i zato zaslužuje posebnu pažnju prilikom uređenja

Kada pomislimo na dom, prva asocijacija nam je svima dnevni boravak. On je, kako često ističu dizajneri, pored kuhinje, srce svakoga doma. Tijekom dana, u dnevnom boravku provedemo najviše vremena u odmoru, opuštanju, druženju s obitelji i prijateljima, gledanju omiljenog tv sadržaja, slušanju glazbe, čitanju… Tako ova prostorija, koja pripada socijalnoj zoni interijera u kojoj se okuplja cijela obitelj, svim ukućanima postaje omiljeno mjesto u domu.

Svaki dnevni boravak ogledalo je naše osobnosti i stila života te nas, od svih prostorija u domu, najbolje predstavlja. Zbog svega ovoga iznimno bitno posvetiti mu potpunu pažnju prilikom opremanja. Krećete li uskoro u (pre)uređenje svoje najprostorije u domu, donosimo vam tri najvažnija savjeta bez kojih, savjetuju stručnjaci, ne treba ići u osmišljavanje boravka!

1. KLJUČNI KOMADI

U uređenju najčešće krećemo ravnajući se svojim željama i ukusima, imajući na umu omiljene stilove, uzorke i boje. No, estetika i funkcionalnost imaju jednaku ulogu u ovom prostoru – koliko je bitna stilska usklađenost, toliko je i praktičnost prostora. Pored toga, na dojam koji ostavlja dnevni boravak, veliku ulogu će imati upravo odabir namještaja u smislu dimenzija i oblika. Stoga je iznimno bitno u planiranju boravka krenuti od ključnih komada. Pazite da odabirom osnovnih komada (sofe, stolića, police) ne zagušite prostor i izmjerite koliko bi, s obzirom na površinu prostora, mogao biti velik namještaj i kako bi funkcionirao u istom prostoru.

Prvi komad za koji se odlučujete neka bude sjedeća garnitura. On je najbitniji komad u koji se isplati investirati. Imajte na umu da kutna garnitura zahtijeva puno više mjesta nego sofa tako da nije pravo rješenje za skučene boravke. Zato je kauč bolja varijanta za manje dnevne boravke jer štedi prostor. Iznimka su jedino manje kutne garniture minimalističkog dizajna. Mali dnevni boravci ne vole namještaj velikog volumena i naglašenih uzoraka, kao ni previše boja.

Nakon toga krenite na naslonjač, zatim televizor pa komodu, a tek onda na tepih i detalje poput lustera, tapeta ili primjerice boje za zidovima – to su sve elementi koji mogu biti jaki stilski akcenti. Prije nego odaberete namještaj, provjerite kako svi komadi funkcioniraju zajedno i hoćete li biti dovoljno mjesta za prolaz. Možda ćete zbog toga morati odustati od željenih komada, ali dugoročno je ovakva odluka bolja jer ćete imati prostor koji je funkcionalan.

2. RASPORED ELEMENATA

Ključ mnogih dobro uređenih boravaka je i u njihovu rasporedu. Gdje ćete pozicionirati osnovne komade, kao i detalje, od iznimne je važnosti za funkcionalnost i cjelokupni dojam. Vrlo često tek nakon uređenja dnevnog boravka uvidimo neke greške koje smo napravili dok smo osmišljavali prostor. Kako se to ne bi dogodilo, bitno je držati se nekoliko pravila o rasporedu namještaja i detalja.

Pazite da prilaz garnituri za sjedenje bude jednostavan. Općenito, osigurajte širok prolaz, oko 80 cm, jer ćete se tako nesmetano kretati a i dobit ćete osjećaj prostranosti. Ova širina bi trebala biti i malo veća ako imate namještaj s ladicama. Kada je garnitura ili neki drugi dio namještaja uza zid, ne naslanjajte ga na njega. Uvijek ga malo odmaknite od zida jer ćete tako pospješiti protok zraka i svjetla.

GARNITURA ZA SJEDENJE

Elementi za sjedenje centralno su mjesto u boravku i bilo bi idealno da je prostorija tako velika pa da oni budu smješteni u sredinu sobe, uz klub stolić i podne lampu. Tako najviše dolaze do izražaja. No, to je nažalost rjeđa varijanta, pa izbor pada na jedan od zidova, odnosno kuteva. U svakom slučaju, garnituru za sjedenje najbolje je postaviti preko puta TV zida, tako da ga možete izravno gledati, bez da morate okretati glavu.

KOMODA

Komoda bi trebala biti manjih dimenzija kako ne bi zauzimala previše pažnje i mjesta u boravku. Može biti na zidu nasuprot sjedeće garniture, ali ako na njoj ili iznad nje nije tv, onda je možete smjestiti uza neki drugi zid. Osigurajte dovoljno mjesta da možete prolaziti pored nje, te radije birajte model koji je bojom različiti od garniture, a ono što trebate izbjegavati je biranje komode koja je dio iste linije kao i police, stolić ili stolice u blagovanju koje je spojeno s boravkom. Tako ćete samo unijeti monotoniju i predvidivost u prostor. Dobro je izabrati komodu koja će se bojom ili uzorkom isticati na zidu.

TV

Teško da možemo zamisliti dnevni boravak bez TV prijamnika – on je s godinama, pored sjedeće garniture, stolića i komode postao osnovni element u ovoj prostoriji. Stoga se u njegovu nabavku, baš kao i kod kauča, isplati investirati. Bitno je da njegova pozicija bude odabrana s obzirom na sjedeću garnituru jer su ova dva elementa u direktnoj vezi. Isto tako, bilo bi sjajno kada bi prostor oko tv-a bio slobodan, kako bi njegov dizajn došao do izražaja i kako vam ništa ne bi odvlačilo pažnju.

Donedavno su stručnjaci upozoravali kako nije dobro TV pozicionirati na zid preko puta prozora, kako u njega ne bi udarala prirodna, sunčeva svjetlost i tako se stvarao odbljesak. Međutim, pojavom novog modela TV-a, ovaj savjet više nije potreban i vaš prijamnik možete staviti na zid preko puta prozora. O kojem je modelu riječ i na koji način se sprječava odbljesak, saznajte u nastavku.

ART STORE

Shvaćajući kako je uz samu kvalitetu slike bitan i dizajn te njegovo uklapanje u izgled interijera, Samsung je predstavio The Frame TV koji izgleda poput umjetničkog djela i vizualno obogaćuje svaki prostor.

The Frame imitira izgled slike na zidu tako da ima magnetne okvire koji se lako mijenjaju, a koji nalikuju okviru za sliku. Izmjenjivi okviri dolaze u bijeloj, crnoj, smeđoj i bež boji. Ono što dodatno čini razliku od običnog TV-a je Art Mode koji se uz pomoć senzora pokreta aktivira vašim ulaskom u prostoriju. Art Mode prikazuje umjetničko djelo koje ste sami izabrali iz Art Storea. Riječ je o aplikaciji koja nudi preko 1200 umjetničkih djela iz svjetski poznatih muzeja. Ako vam je od toga ipak draža neka od vama posebnih fotografija, mogućnosti i opcije prilagodbe su brojne.

I na koncu, jedna od sjajnih mogućnosti The Framea je upravo ta da se zbog QLED panela TV može staviti na bilo koje mjesto doma i neće se stvarati odbljesak koji će ometati praćenje vaše omiljene emisije. QLED naime nudi proširen kut gledanja TV sadržaja zahvaljujući dvama posebnim slojevima. Oni smanjuju propuštanje svjetla tako da ga fokusiraju u pravom smjeru i ravnomjerno ga šire po ekranu. Rezultat je izostanak odbljeska te sjajne boje slike pod svakim kutem.

3. UNOŠENJE OSOBNOSTI

I na koncu, ma koliko bili lijepi i estetski usklađeni, boravci moraju imati “dušu” odnosno u njemu se mora ogledati i vaša osobnost. A taj se dojam postiže odabirom boja, tekstura, detalja poput dekoracija, pokućstvom motiva na tapetama ili zavjesama… Stoga uvijek pazite da u prostoru budu elementi koji vas odražavaju kao i detalji vam se sviđaju ili vas podsjećaju na neko putovanje, drage osobe, trenutke i slično.

Jedan od načina kako možete unijeti osobnost i pritom postići originalnost je upravo Frame TV koji nudi mogućnost da njegov ekran, kada je isključen, bude posve personaliziran. Na ekranu se mogu reproducirati fotografije koje ste sami snimili sa svojim mobilnim telefonom.

