UREĐENJE MUŠKOG STANA: evo na što obratiti pažnju prilikom namještanja

Iako to prije svega ovisi o ukusu samog vlasnika i njegovim željama, za muške interijere ipak postoji nekoliko zajedničkih karakteristika koje ih odlikuju. Kako bi se one mogle postići, nudimo vam nekoliko savjeta za uređenje muškog stana

Kada govorimo o muškim interijerima, onda prvenstveno mislimo na one domove u kojima muškarci žive sami. Iako je odabir boja, materijala ili namještaja stvar osobnog ukusa i želja, uglavnom ćemo već brzim pregledom nekog samačkog interijera znati je li njegov vlasnik muškarac ili žena. Jer, postoje uvijek neke komponente koje su zajedničke većini pripadnika muškog ili ženskog spola i kada je riječ o uređenju doma. Većini muških interijera tako su glavne odlike tamne boje, funkcionalnost, jednostavnost, dašak hedonizma i uređaji koje krasi visoka, napredna tehnologija. Uređenje muškog stana upravo će sve to sadržavati.

Za sve one muškarce koji su u fazi namještanja ili preuređenja svoga samačkog stana donosimo u suradnji s tvrtkom Samsung nekoliko stvari koje bi trebali uključiti u uređenje svoja četiri zida.

OPEN SPACE

Otvoreni prostor dnevne zone dominantan je koncept u modernom načinu stanovanja. A za to postoji puno dobrih razloga. Pored toga, smatraju ga idealnim u muškim interijerima jer nudi veću razinu funkcionalnosti. Kako su neka istraživanja pokazala, muškarcima je, kada je uređenje interijera u pitanju, bitnije tjelesno nego vizualno doživljavanje prostora. Stoga oni više vole stan bez puno pregrada i zidova, dakle open space, koji se vrlo često zna proširiti na cijeli interijer. Dakle, uređenje muškog stana i otvoreni prostor idu jedno s drugim.

Dizajneri to objašnjavaju njihovom željom da imaju ugodan, opuštajući i prostran dom. A konceptom open spacea upravo se može stvoriti dojam prostornosti. I izbjeći mračan dojam, kakav često zna vladati u muškim interijerima zbog odabira tamnih boja.

BOJE I MATERIJALI

Uređenje muškog stana i boje ne čini nam se kao neka bitna kombinacija. Vlada uvriježeno mišljenje kako muškarcima nije stalo do estetike, no je li baš tako? Moguće je da odabir boja, materijala i tekstura nisu najvažnije stavke u muškom stanu, no itekako imaju svoje mjesto i potrebno je misliti i na njih. Istraživanja su pokazala da muškarci vide boje drugačije nego žene, što donekle i opravdava njihov izbor nijansi poput sive, crne, plave i smeđe kao najčešćih u svome samačkom domu.

I s druge strane, kao njihova suprotnost – sve češći su muški interijeri kojima dominira bijela ili primjerice crno-bijela kombinacija. Iako neki sve navedene boje nazivaju “siromašnom paletom”, one itekako imaju svoju ulogu u interijeru. Mogu doprinijeti dojmu raskoši, ugode, funkcionalnosti. Dobro im je dodavati bijele i bež nijanse, a dodatak drveta kao materijala oplemenit će muške interijere i savršeno im pristajati. Donijet će potrebnu prirodnost i toplinu u carstvo neutralnih i tamnijih nijansi.

Kada je riječ o uzorcima, ni oni nisu previše prisutni u muškim domovima, ali svakako mogu naći svoje mjesto. Pruge i karirani uzorci dobrodošli su, naročito na foteljama ili tabureima, a od materijala, osim drveta, koža i metal. Sve su to provjerene boje, uzorci i materijali s kojima nećete pogriješiti i koji će stvoriti savršenu “mušku estetiku”.

DOMINANTAN STIL

Muški su stanovi oaze industrijskog stila s dominacijom grubih materijala (metal, beton i opeka) ili primjerice modernog stila s daškom raskoši i elegancije. Također, u ovakvim je interijerima primjetan i futurizam – oštre i ravne linije, hladna i elegantna atmosfera potpomognuta modernim elektronskim uređajima.

A kada je riječ o detaljima onda su oni svedeni na minimum – muški interijeri ne vole pretrpanost i previše stilskog “šušura”. I njihova “tematika” bit će prilično različita od one u ženskim interijerima. Uređenje muškog stana neće uključivati toliko kutija, vaza, zdjela, uspomena s putovanja, bilja ili ukrasnih jastuka. Umjesto toga, naći će se LED rasvjeta, moderne lampe i umjetnina na zidu. Naglasak će biti stavljen na namještaj ravnih i čistih linija koji nudi udobnost i kvalitetu. Takve osobine prije svega moraju imati krevet i sjedeća garnitura.

‘MUST HAVE’ DETALJ

Od detalja je još na listi prioriteta TV uređaj na kojem vlasnici neće štedjeti jer im previše znače kako bi maksimalno uživali u omiljenim sadržajima. Iako, danas j TV uređaj postao osnovni komad namještaja u domu, a naročito to vrijedi za muške interijere. Osim što je bitno da je velik, TV u muškom interijeru nerijetko je posljednje čudo tehnike. To se može objasniti njihovom strasti za novim tehnologijama koje nude puno opcija, a time i više komocije, što je muškarcima iznimno bitno.

Stoga će novi model koji predstavlja Samsung, Frame TV, biti savršen odgovor na njihove potrebe, želje i interese. Riječ je o modelu koji oduševljava svojim brojnim funkcijama. Od njih je svakako najinteresantnija i najinovativnija ta da nakon što prestane s radom, uređaj se pretvara u umjetničku sliku. I to onu koju korisnik sam odabere, zahvaljujući Art Storeu, specijaliziranoj galeriji koja broji preko 1200 umjetničkih djela! U njoj svatko može pronaći sliku koja mu se stilom, motivima, bojama ili zbog samog umjetnika najviše sviđa. Tako će uređenje muškog stana, osim želje za modernom i naprednom tehnologijom zadovoljiti i estetsku dimenziju u prostoru te potrebu za dekorativnim detaljima.

Frame TV ima i posebne senzore koji nude novu dimenziju kvalitete. Senzor osvjetljenja automatski će balansirati svjetlinu zaslona i ton boje za prirodno osvjetljenje, a senzor pokreta će isključiti TV kada niste u prostoriji. I još jedan napredni bonus: TV koristi naprednu QLED tehnologiju kojom se dobiva prikaz gotovo svih boja koje vidi ljudsko oko.

Ostale karakteristike jednako će oduševiti vlasnike muških stanova – Frame TV može umjesto umjetničkih slika emitirati i privatne fotografije snimljene mobilnim telefonom. To će personalizirati prostor i unijeti više osobnosti. Prilagoditi ovaj tv možete na još jedan način, a to je odabir okvira – na raspolaganju su četiri boje, bijela, crna, bež i smeđa. Postavljanje okvira, kao i samog uređaja vrlo je jednostavno – uz TV dolazi specijalni zidni nosač koji omogućava montažu na zid bez razmaka.

